Решите пожалуйста! Сейчас! Умоляю! В магазин привезли 120 кг яблок, а груш в 3 раза м??ньше. В первый день продали 2/5 всех фруктов. Сколько всего килограммов фруктов осталось непроданных в магазине?5. Покупатель в магазине пр...

Математика
Решите пожалуйста! Сейчас! Умоляю! В магазин привезли 120 кг яблок, а груш в 3 раза м??ньше. В первый день продали 2/5 всех фруктов. Сколько всего килограммов фруктов осталось непроданных в магазине?5. Покупатель в магазине приобрел костюм и туфли. Костюм стоит 3600 рублей, что составляет 2/3 от цены всей покупки. Сколько рублей стоят туфли? 6. Автомобиль едет из города на дачу. Проехав 10 км, он сделал остановку, и после этого ему осталось проехать 4/9 всего пути. Сколько километров ему осталось проехать?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120:3=40кг груш 120+40=160 кг всего 160:5*2=64кг продали 160-64=96кг осталось
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