В мешке 12 красных,3 зелёных шара в каком ответе правильно дана вероятность того,чт?? из мешка выйдет желтый шар? а)может быть б)конечно в)не может быть

Математика
В мешке 12 красных,3 зелёных шара в каком ответе правильно дана вероятность того,чт?? из мешка выйдет желтый шар? а)может быть б)конечно в)не может быть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В( не может быть, т.к в мешке только два цвета 
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