Решите пожалуйста упражнение 2)
Английский язык
Решите пожалуйста упражнение 2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.did you visit 2.Have you been to this museum? 3 What do you think about it? 4.What museum did you visit, Paul? 5. Have you been there?
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