Подчеркни слова,которые всегда нужно писать с большой буквы. ( иванович,мальчик,театр,лариса, река,вишня,петров,россия ,белка.)

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Подчеркни слова,которые всегда нужно писать с большой буквы. ( иванович,мальчик,театр,лариса, река,вишня,петров,россия ,белка.)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иванович(отчество или фамилия) Лариса(имя) Петров(фамилия)Россия(страна)
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