Подчеркни слова,которые всегда нужно писать с большой буквы. ( иванович,мальчик,театр,лариса, река,вишня,петров,россия ,белка.)

Русский язык

Подчеркни слова,которые всегда нужно писать с большой буквы. ( иванович,мальчик,театр,лариса, река,вишня,петров,россия ,белка.)

Автор: Гость