Сколько кубических см в 0,012 куб. м?
Математика
Сколько кубических см в 0,012 куб. м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю так: 0,012м²=12000см²
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