Запишите цифрами числа: а) двенадцать миллионов триста тысяч б) девять миллиард??в сто тысяч
Математика
Запишите цифрами числа: а) двенадцать миллионов триста тысяч б) девять миллиард??в сто тысяч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)12300000 б)9000100000 Вроде правильно
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