Запишите цифрами числа: а) двенадцать миллионов триста тысяч б) девять миллиард??в сто тысяч

Математика

Запишите цифрами числа: а) двенадцать миллионов триста тысяч б) девять миллиард??в сто тысяч

Автор: Гость