Какие занятия наших земляков тебе известны? Какие из них привлекают тебя?
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Какие занятия наших земляков тебе известны? Какие из них привлекают тебя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Многие люди занимаются сельским хозяйством , строительством , но в большинстве случаев эти профессии не привлекают молодёж .
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