Решите пожалуйста уравнение! 2,3х = 460

Математика
Решите пожалуйста уравнение! 2,3х = 460
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Гость:
X=460:2.3 x=200 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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