Гелікоптер за 2 год пролетів 440 км. Літак був у дорозі 3 год. Швидкість літака в 3 раз?? більша ніж швидкість гелікоптера. На скільки більше кілометрів пролетів літак за 3 год, ніж гелікоптер за 2 год?

Математика

Гелікоптер за 2 год пролетів 440 км. Літак був у дорозі 3 год. Швидкість літака в 3 раз?? більша ніж швидкість гелікоптера. На скільки більше кілометрів пролетів літак за 3 год, ніж гелікоптер за 2 год?

Автор: Гость