Гелікоптер за 2 год пролетів 440 км. Літак був у дорозі 3 год. Швидкість літака в 3 раз?? більша ніж швидкість гелікоптера. На скільки більше кілометрів пролетів літак за 3 год, ніж гелікоптер за 2 год?
Математика
Гелікоптер за 2 год пролетів 440 км. Літак був у дорозі 3 год. Швидкість літака в 3 раз?? більша ніж швидкість гелікоптера. На скільки більше кілометрів пролетів літак за 3 год, ніж гелікоптер за 2 год?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 440/2=220 швидкість гелікоптера 2) 220*3=660 швидкість літака 3) 660*3=1980 літак пролетів за 3 години 4)1980-440=1540 літак пролетів більше ніж гелікоптер
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