Щелочные растворы образуются при смешивании воды и: 1) сульфита натрия 2) нитрат?? калия 3) оксида лития 4) хлора 5) сульфита калия 6) ацетата натрия

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1) Na₂SO₃ — соль, образованная сильным основанием (NaOH) и слабой кислотой (H₂SO₃). Гидролиз идёт по аниону. Na₂SO₃ + H₂O ⇔ NaOH + NaHSO₃ 2) KNO₃ — сильное основание (NaOH) и сильная кислота (HNO₃) Гидролиз не идёт. 3) Li₂O — не электролит, но при взаимодействии с водой образует щёлочь Li₂O + H₂O → 2LiOH 4) Cl₂ — хлор - это неметалл, при взаимодействии с водой никакой щёлочи и быть не может. 5) K₂SO₃ — аналогичная соль, как в (1) K₂SO₃ + H₂O ⇔ KOH + KHSO₃ 6) (CH₃COO)Na — аналогично (1) (CH₃COO)Na + H₂O ⇔ NaOH + CH₃COOH Ответ: 1356