Рассмотрите рисунки и составте по ним четыре предложения о леснике и детях.используйте слова встретили,помогли,возвращалисьс,рассказывали о.

Русский язык

Рассмотрите рисунки и составте по ним четыре предложения о леснике и детях.используйте слова встретили,помогли,возвращалисьс,рассказывали о.

Автор: Гость