Рассмотрите рисунки и составте по ним четыре предложения о леснике и детях.используйте слова встретили,помогли,возвращалисьс,рассказывали о.
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Рассмотрите рисунки и составте по ним четыре предложения о леснике и детях.используйте слова встретили,помогли,возвращалисьс,рассказывали о.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лесник и дети встретили оленя. Дети помогли леснику обойти лес. Когда они возвращались с прогулки, они веселились. Детишки рассказывали об олене.
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