Сравнитесигналы поворота и остановки, подаваемые велосипедистом и регулировщиком . В чём их сходствои различие?

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Сравнитесигналы поворота и остановки, подаваемые велосипедистом и регулировщиком . В чём их сходствои различие?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Велосипедист руку поднимает и он тоже, только велосипедистездит а регулировщик стоит. ^_^ добра тебе))
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