ОБЖ 8 КЛАСС!! Помогите пожалуйста) 1)Какие факторы могут привести к возникновению аварии на гидротехническом сооружении? 2)Какое значение имеет подготовка населения проживающего на территории прилегающей к гидротехническому ...
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ОБЖ 8 КЛАСС!! Помогите пожалуйста) 1)Какие факторы могут привести к возникновению аварии на гидротехническом сооружении? 2)Какое значение имеет подготовка населения проживающего на территории прилегающей к гидротехническому сооружению по вопросам безопасного поведения в условиях ЧС гидродинамического происхождения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 1) халатность людей 2)природные явления (землетрясения и тп) 3) воздействие человека (войны и терроризм) 2 меньше людей пострадает если они будут знать правила безопасности при тех или иных ситуациях
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