Улетают какое время,лицо и число

Русский язык
Улетают какое время,лицо и число
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Время настоящее, лицо 3-е, число множественное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Сравнитесигналы поворота и остановки, подаваемые велосипедистом и регулировщиком . В чём их сходствои различие?
Ответить
Другие предметы
ОБЖ 8 КЛАСС!! Помогите пожалуйста) 1)Какие факторы могут привести к возникновению аварии на гидротехническом сооружении? 2)Какое значение име...
Ответить
Биология
ПОМОГИТЕ СОСТАВИТЬ ПРОБЛЕМУ ДЛЯ ПРОЕКТА ПО БИОЛОГИИ НА ТЕМУ "КАК МУЗЫКА ВЛИЯЕТ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЮДЕЙ" ЧТОБЫ СОСТАВИТЬ ПРОБЛЕМУ НУЖНО...
Ответить
Математика
На што делятся 117 и 26 одновременно
Ответить
Литература
Сочинение рассуждение Детство А.М.Горького
Ответить