Пользуясь циркулем-измерителем и линейкой определите по физической карте полуша??ий с помощью масштаба расстояние между липецком и москвой

География

Пользуясь циркулем-измерителем и линейкой определите по физической карте полуша??ий с помощью масштаба расстояние между липецком и москвой

Автор: Гость