Пользуясь циркулем-измерителем и линейкой определите по физической карте полуша??ий с помощью масштаба расстояние между липецком и москвой
География
Пользуясь циркулем-измерителем и линейкой определите по физической карте полуша??ий с помощью масштаба расстояние между липецком и москвой
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