Запишите в виде произведения. 1) sin 70+sin 50 2) cos 70+cos 50 3) sin 70-sin 50 4) cos 70-cos 50 Пожалуйста♥
Алгебра
Запишите в виде произведения. 1) sin 70+sin 50 2) cos 70+cos 50 3) sin 70-sin 50 4) cos 70-cos 50 Пожалуйста♥
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2sin((70+50)/2)* cos((70-50)/2)=2sin 120/2 cos 20/2 = 2 sin60 * cos10 = √3cos10 2cos60 cos10 = cos10 2cos60* sin10 = sin10 -2sin60*sin10=- √3sin10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Другие предметы
Сравнитесигналы поворота и остановки, подаваемые велосипедистом и регулировщиком . В чём их сходствои различие?
Другие предметы
ОБЖ 8 КЛАСС!! Помогите пожалуйста) 1)Какие факторы могут привести к возникновению аварии на гидротехническом сооружении? 2)Какое значение име...
Биология
ПОМОГИТЕ СОСТАВИТЬ ПРОБЛЕМУ ДЛЯ ПРОЕКТА ПО БИОЛОГИИ НА ТЕМУ "КАК МУЗЫКА ВЛИЯЕТ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЮДЕЙ" ЧТОБЫ СОСТАВИТЬ ПРОБЛЕМУ НУЖНО...
Математика