Запишите в виде произведения. 1) sin 70+sin 50 2) cos 70+cos 50 3) sin 70-sin 50 4) cos 70-cos 50 Пожалуйста♥

Алгебра
Запишите в виде произведения. 1) sin 70+sin 50 2) cos 70+cos 50 3) sin 70-sin 50 4) cos 70-cos 50 Пожалуйста♥
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2sin((70+50)/2)* cos((70-50)/2)=2sin 120/2  cos 20/2 = 2 sin60 * cos10 = √3cos10 2cos60 cos10 = cos10 2cos60* sin10 = sin10 -2sin60*sin10=- √3sin10
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