Найди главные члены предложения настал вечер.Папа задергивает шторы ,мама дает Марине яблоко.Она грызет его но думает о бассейне.Обознач виды второстепенных членов предложения.

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Найди главные члены предложения настал вечер.Папа задергивает шторы ,мама дает Марине яблоко.Она грызет его но думает о бассейне.Обознач виды второстепенных членов предложения.

Автор: Гость