Найди главные члены предложения настал вечер.Папа задергивает шторы ,мама дает Марине яблоко.Она грызет его но думает о бассейне.Обознач виды второстепенных членов предложения.
Русский язык
Найди главные члены предложения настал вечер.Папа задергивает шторы ,мама дает Марине яблоко.Она грызет его но думает о бассейне.Обознач виды второстепенных членов предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Настал-сказуемое, вечер- подлежащее; папа-подлежащее, задергивает-сказуемое; мама-подлежащее, дает-сказуемое; она-подлежащее, грызет-сказуемое, думает-сказуемое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Щелочные растворы образуются при смешивании воды и: 1) сульфита натрия 2) нитрат?? калия 3) оксида лития 4) хлора 5) сульфита калия 6...
Геометрия
Высоты треугольника ABC, проведённый из вершин А и С пересекаются в точке М. Найдите угол АМС, если угол А= 70˚, угол С=80˚
Русский язык
Рассмотрите рисунки и составте по ним четыре предложения о леснике и детях.используйте слова встретили,помогли,возвращалисьс,рассказывали о.
Математика
Сумма двух чисел равна 170. Первое число оканчивается цифрой 5, а если эту цифру стереть, то получится второе число. Чему равна разность этих чисел...