В ящик положили 20 кг моркови,а во второй 74 кг моркови, узнайти сколько кг моркови п??ложили в третий ящик?

Математика

В ящик положили 20 кг моркови,а во второй 74 кг моркови, узнайти сколько кг моркови п??ложили в третий ящик?

Автор: Гость