В ящик положили 20 кг моркови,а во второй 74 кг моркови, узнайти сколько кг моркови п??ложили в третий ящик?
Математика
В ящик положили 20 кг моркови,а во второй 74 кг моркови, узнайти сколько кг моркови п??ложили в третий ящик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не ванга,задача оформлена не правильно
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