Решите пожалуйста уравнение :5(3x-2)-7(2x+1)=4(3x-5)решите пожалуйста распределительный законом

Алгебра
Решите пожалуйста уравнение :5(3x-2)-7(2x+1)=4(3x-5)решите пожалуйста распределительный законом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5(3x-2)-7(2x+1)=4(3x-5) 15х-10-14х-7=12х-20 15х-14х-12х=-20+10+7 -11х=-3 х=3/11
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