Решите пожалуйста уравнение: а) 2x² - 7x+5=0 б) 2x-12-9=0 в) 3x²-5x+6=0 г) 4x²-9=0

Алгебра

Решите пожалуйста уравнение: а) 2x² - 7x+5=0 б) 2x-12-9=0 в) 3x²-5x+6=0 г) 4x²-9=0

Автор: Гость