Решите пожалуйста уравнение: а) 2x² - 7x+5=0 б) 2x-12-9=0 в) 3x²-5x+6=0 г) 4x²-9=0
Алгебра
Решите пожалуйста уравнение: а) 2x² - 7x+5=0 б) 2x-12-9=0 в) 3x²-5x+6=0 г) 4x²-9=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2х²-7х+5=0 D= (-7)²-4×2×5= 49-40=9 х1= (7-3)/2×2= 4/4=1 х2=(7+3)/4=2,5 Ответ: 1; 2,5. 2)2х-12-9=0 2х=12+9 2х=21 х=21/2 х=10,5 Ответ:10,5 3)3х²-5х+6=0 D= (-5)²-4×3×6= 25-72=-47 Ответ: нет корней 4)4х²-9=0 4х²=9 х²=9/4 х²=2,25 х=+- 1,5 Ответ: -1,5; 1,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Выполните сложение: а)1 целых 4/9 + 5/9 б)3 целых 2/3 + 2/3 в)2 целых 5/6 + 3 целых 31/40 г)2 цел??х 3/5 + 2/5 д)6 целых 4/5 + 1 целых 3/...
Физика
Тело брошено вертикально вверх со скоростью 40 м / с. Какова скорость тела через 2 и 5 с? Какой путь проходит тело и чему равно его перемещение за 5 с