Выполните сложение: а)1 целых 4/9 + 5/9 б)3 целых 2/3 + 2/3 в)2 целых 5/6 + 3 целых 31/40 г)2 цел??х 3/5 + 2/5 д)6 целых 4/5 + 1 целых 3/5 е) 1 целых 9/10 + 2 целых 11/15 ж)10 целых 1/3 + 2/3 з)5 целых 3/7 + 5 целых 6/7...
Математика
Выполните сложение: а)1 целых 4/9 + 5/9 б)3 целых 2/3 + 2/3 в)2 целых 5/6 + 3 целых 31/40 г)2 цел??х 3/5 + 2/5 д)6 целых 4/5 + 1 целых 3/5 е) 1 целых 9/10 + 2 целых 11/15 ж)10 целых 1/3 + 2/3 з)5 целых 3/7 + 5 целых 6/7 и)7 целых 5/6 + 2 3/14
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 2 целых б) 4 целых 1/3 в) ... = 2 целых 100/120 3 целых 93/120 = 6 целых 73/120 г) 3 целых д) 8 целых 2/5 е) ... 1 целая 24/30 + 2 целые 22/30 = 3 целые 16/30 = 3 целые 8/15 ж) 11 целых з) 11 целых 2/7 и) ... = 7 целых 35/42 + 2 целые 9/42 = 10 4/42 = 10 2/21
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