Решите уравнение х^2/^2-1 = 4х+5/х^2-1
Алгебра
Решите уравнение х^2/^2-1 = 4х+5/х^2-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверно так. Если ответ не сходится с твоим учебником, то я забыл тему :)
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