Напишите по два существительных к глаголам :булькают ,тикают, журчат шелестят, жужжат, грохочут.
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Напишите по два существительных к глаголам :булькают ,тикают, журчат шелестят, жужжат, грохочут.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рыбки булькают, часики тикают, листья шелестят, пчелы жужжат, ручьи журчат, гром, пушки грохочут
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