Продолжи предложения: Все люди связаны общечеловеческими ценностями, например_________________. Всё человечество связано________________________
Окружающий мир
Продолжи предложения: Все люди связаны общечеловеческими ценностями, например_________________. Всё человечество связано________________________
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Гость:
Плвиаулавкгауурркеепппвврннепаппмккшавр
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