Тело брошено вертикально вверх со скоростью 40 м / с. Какова скорость тела через 2 и 5 с? Какой путь проходит тело и чему равно его перемещение за 5 с
Физика
Тело брошено вертикально вверх со скоростью 40 м / с. Какова скорость тела через 2 и 5 с? Какой путь проходит тело и чему равно его перемещение за 5 с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40×2=80м 40×5=200м перемещение за 5 с равно 200 метров
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