Тело брошено вертикально вверх со скоростью 40 м / с. Какова скорость тела через 2 и 5 с? Какой путь проходит тело и чему равно его перемещение за 5 с

Физика

Тело брошено вертикально вверх со скоростью 40 м / с. Какова скорость тела через 2 и 5 с? Какой путь проходит тело и чему равно его перемещение за 5 с

Автор: Гость