Прочитай строки и назови что получила старуха от Золотой рыбки
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Прочитай строки и назови что получила старуха от Золотой рыбки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала корыто, потом избу, затем столбовой дворянкой, потом вольною царицей, потом морской владычицей
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