Прочитай строки и назови что получила старуха от Золотой рыбки

Русский язык
Прочитай строки и назови что получила старуха от Золотой рыбки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала корыто, потом избу, затем столбовой дворянкой, потом вольною царицей, потом морской владычицей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Отрезок длиной 26 см концами упирается в две параллельные плоскости. Найти проецкию этого отрезка на каждую из плоскостей, если расстояние между дв...
Ответить
Алгебра
Решите уравнение х^2/^2-1 = 4х+5/х^2-1
Ответить
Русский язык
Напишите по два существительных к глаголам :булькают ,тикают, журчат шелестят, жужжат, грохочут.
Ответить
Физика
Определите силу Лоренца Fл, действующую на протон, влетевший со скоростью v = 1 Мм/с ?? однородное магнитное поле с индукцией B = 0,1 Тл под уголом...
Ответить
Окружающий мир
Продолжи предложения: Все люди связаны общечеловеческими ценностями, например_________________. Всё человечество связано________________________
Ответить