Вставь в слова пропущенные буквы чтобы закончить подписи под картинками

Английский язык
Вставь в слова пропущенные буквы чтобы закончить подписи под картинками
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ant cake не знаю boat plate bone plane stone clock
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