Решите пожалуйста уравнения 1) 2x^3+x^2-9=0 2)x^5-x^4-3x^3+5x^2-2x=0
Алгебра
Решите пожалуйста уравнения 1) 2x^3+x^2-9=0 2)x^5-x^4-3x^3+5x^2-2x=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2x³+x²-9=0;. Одз: х неравно 9 x²(2x+1)=9 x1=0;или 2х+1=0 х=-1/2=-0,5 б)х^5-х^4-3х^3+5х^2-2=0;Одз:х неравно 2 х²(х³-х²-3х+5)=2 х1=0;или х²(х-1)=0; или (-3х+5)=0 х2=0;х3=1. х4=5:3=1⅔
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