Выясните какие точки принадлежат графику функции 1) А(100;10) 2) С(1,69;1,3) 3) E(-4;-2)
Алгебра
Выясните какие точки принадлежат графику функции 1) А(100;10) 2) С(1,69;1,3) 3) E(-4;-2)
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Гость:
Я что-то не поняла, а какая функция?
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