Как была организована военная служба народов вошедших в состав России в 16 веке
История
Как была организована военная служба народов вошедших в состав России в 16 веке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего их нанимали т.к при Петре 1 было нанимание людей
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