Решите пожалуйста задачу:Витя и Костя решали задачи. Костя решил в 3 больше задач,чем Витя, а Витя на 18 задач меньше,чем Костя. Сколько задач решил каждый из мальчиков?

Математика

Решите пожалуйста задачу:Витя и Костя решали задачи. Костя решил в 3 больше задач,чем Витя, а Витя на 18 задач меньше,чем Костя. Сколько задач решил каждый из мальчиков?

Автор: Гость