Решите пожалуста примеры они выделены галочками

Гость: Гость:

1) 7 × (0,5а + 1) + 1,5а - 9 = 3,5а + 7 + 1,5а - 9=5а - 2 при а = - 0,8 5а - 2 = 5 × (-0,8) - 2 = - 4 - 2 = - 6 2) - 6 × (2/3с + 1) + 7с + 5 = - 4с - 6 + 7с + 5 = 3с - 1 при с = 7 3с - 1 = 3 × 7 - 1 = 21 - 1 = 20 3) - 2/5 × (15а + 1/2b) + 1/5b = - 6a - 1/5b + 1/5b = - 6a 4) - 1/9 × (3b - 9) + 1/3b = - 1/3b + 1 + 1/3b = 1