Решите пожалуста срочно надо

Математика
Решите пожалуста срочно надо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Учитывая то, что в сутках 24 часа и если на будильнике 7 часов, то прошло 7/24 суток и осталось еще 17/24 суток
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