Решите пример 16,7-4*(0,006+0,994)*(4*0,8-2)
Математика
Решите пример 16,7-4*(0,006+0,994)*(4*0,8-2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16,7-4*(0,006+0,994)*(4*0,8-2)=11,9 1)0,006+0,994=1 2)4*0,8=3,2 3)3,2-2=1,2 4)4*1=4 5)4*1,2=4,8 6) 16,7-4,8=11.9
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