Напишите пять имён прилагательных множественного числа в предложном падеже.Выде??ите окончания. Помогите!!!

Русский язык
Напишите пять имён прилагательных множественного числа в предложном падеже.Выде??ите окончания. Помогите!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О красивых (окончание-ых) О сложных (окончание-ых) О белых (окончание-ых) О новеньких (окончание-их) О голубых (окончание-ых)
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