Отказалась ли россия при петре 1 от самобытной культуры ради европейской
История
Отказалась ли россия при петре 1 от самобытной культуры ради европейской
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петр 1 ввел в страну европейские новшества,но так называемые славянофилы были против новых ведений(образование,строительство по евро стилюи и тд ) получается старые привычки русского народа сохранились при Петре
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