Почему в природе нет "вредителей" 7 класс

Биология
Почему в природе нет "вредителей" 7 класс
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Автор: Гость
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Гость:
У всех организмов есть своя роль в природе.
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