Что такое образование, чьим интересам оно должно отвечать?

Гость: Гость:

Вариант 1: Школа несет ответственность перед обществом и государством за доступность, качество образования, его соответствие современным научным воззрениям. Вариант 2: 1. Некоторые ученые полагают, что в образовании ключевыми понятиями являются «самоанализ», «самодисциплина» и «самоконтроль». Как вы понимаете сущность названных понятий, согласны ли вы с тем, что именно они являются ключевыми? Свое мнение аргументируйте.