Что такое образование, чьим интересам оно должно отвечать?
Обществознание
Что такое образование, чьим интересам оно должно отвечать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариант 1: Школа несет ответственность перед обществом и государством за доступность, качество образования, его соответствие современным научным воззрениям. Вариант 2: 1. Некоторые ученые полагают, что в образовании ключевыми понятиями являются «самоанализ», «самодисциплина» и «самоконтроль». Как вы понимаете сущность названных понятий, согласны ли вы с тем, что именно они являются ключевыми? Свое мнение аргументируйте.
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