Сделай к задаче рисунок и еще на каждом конверте по две марки Сколько марок на 5 та??их конвертах математика 2 класс

Математика
Сделай к задаче рисунок и еще на каждом конверте по две марки Сколько марок на 5 та??их конвертах математика 2 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пять конвертов по две марки Пять красных и пять синих Всего - десять марок.
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