Сделай к задаче рисунок и еще на каждом конверте по две марки Сколько марок на 5 та??их конвертах математика 2 класс
Математика
Сделай к задаче рисунок и еще на каждом конверте по две марки Сколько марок на 5 та??их конвертах математика 2 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пять конвертов по две марки Пять красных и пять синих Всего - десять марок.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Английский язык
Русский язык
Сделайте пожалуйста синтаксический разбор предложения: Влага под землю весной просочится - выше поднимется в поле пшеница.