Проверь,какое из чисел --325,315 или 295- являеться еорнем уравнения. x+265=580
Математика
Проверь,какое из чисел --325,315 или 295- являеться еорнем уравнения. x+265=580
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
315 является корнем урвнения
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