Как решить уравнение 50x-48(x-3)=-56

Математика
Как решить уравнение 50x-48(x-3)=-56
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50х - 48х + 144= - 56 2х + 144= - 56 2х= -144-56  2х= 200/: 2 х= 100 Ответ: х=100
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