Какое время у слова смотри.
Русский язык
Какое время у слова смотри.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Настоящее это же так просто)))
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