Привет всем помогите пожалуйста номер 28 и 29
Математика
Привет всем помогите пожалуйста номер 28 и 29
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28) 9•2=18 ( тк пол часа это 30 мин. А 60мин это час)
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