В спортивной секции занимаются 6 мальчиков и 8 девочек требуется выделить 4 мальчи??ов и 3 девоче.Сколькими способами это можно сделать?
Математика
В спортивной секции занимаются 6 мальчиков и 8 девочек требуется выделить 4 мальчи??ов и 3 девоче.Сколькими способами это можно сделать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кается три способа решения
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