В спортивной секции занимаются 6 мальчиков и 8 девочек требуется выделить 4 мальчи??ов и 3 девоче.Сколькими способами это можно сделать?

Математика

В спортивной секции занимаются 6 мальчиков и 8 девочек требуется выделить 4 мальчи??ов и 3 девоче.Сколькими способами это можно сделать?

Автор: Гость