Запишите вставляя недостающие буквы. Найдите в тексте слова: 1) с орфограммами в приставки; 2) с орфограммами корня. Обозначьте орфограммы. (орфограммы с приставкой обозначьте подчёркиванием, а орфограммы в корне жирным шрифтом...

Русский язык

Запишите вставляя недостающие буквы. Найдите в тексте слова: 1) с орфограммами в приставки; 2) с орфограммами корня. Обозначьте орфограммы. (орфограммы с приставкой обозначьте подчёркиванием, а орфограммы в корне жирным шрифтом). Никогда не было на нашей реке такого р...злива. В д...ревушках, что ст...ят п...ниже, вода под...бралась к ог...родам. Высокие ольховые кусты теперь выглядывали одними макушками. Видно было, как вода пр...гибает кусты по своему т...чению. Старую ветлу зат...пило по самую крону. По её в...твям тревожно сновали разные причужки. В Останихе у реки пр...тулились на бер...гу бани. Теперь над водой ост...вались только крыши этих бань, и все ждали, что их пр...поднимет и пон...есёт. Ст...рики вспоминали, когда они вид...ли такую вду. Ст...рушки пр...читали: lt;lt;Одну ночь лил, а что сотв...рилось!gt;gt;

Автор: Гость