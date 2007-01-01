Помогите плиз перевести с француского на рускай. пожалуйста только без переводчи??а...

Французский язык
Помогите плиз перевести с француского на рускай. пожалуйста только без переводчи??а...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Севр 20 августа 2007г. Меня завут Жюли Бертранд. Мне 11 лет. Я живу в Севре, это пригород Парижа, вы знаете?  У меня есть маленькая сестра, ее завут Мари. Ей семь с половины лет.  Моего старшего брата завут Пиер, он  переходит в 3-ий.  Мы живем на ул. Буа  14, это не очень долеко от "Большой улицы". Мой отец механик, он ремонтирует автомобили. Его гараж находится рядом с домом, это  удобно. Мама домохозяйка. У нее много дел.  Я заканчиваю начальную школу . Теперь я взрослая. Я поступаю в колледж в 6-ой.Этим летом я начал писать свой журнал. Время от времени я вам буду отправлять одну страницу.  Вы познакомитесь с моей страной.  Вы познакомитесь с моей  семей, с моими бабушкой и дедушкой.: они живут в Нормандии. Вы меня будете провожать в школу, с моими одноклассниками, а во время каникул с моей собакой  Туффу. Пишите мне вы тоже. До скорого, Жюли.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запишите вставляя недостающие буквы. Найдите в тексте слова: 1) с орфограммами в приставки; 2) с орфограммами корня. Обозначьте орфограммы. (орфогр...
Ответить
Математика
В спортивной секции занимаются 6 мальчиков и 8 девочек требуется выделить 4 мальчи??ов и 3 девоче.Сколькими способами это можно сделать?
Ответить
Математика
Что такое биссектриса?
Ответить
Математика
От гриба до чернички воробей сделал 3 прыжка а от чернички до сосновой шишки на 4 прыжка больше. Сколько прыжков воробей сделал от чернички до шишк...
Ответить
География
В коком гораде находилася завод по выпускам в казахстане
Ответить