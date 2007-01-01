Помогите плиз перевести с француского на рускай. пожалуйста только без переводчи??а...

Гость: Гость:

Севр 20 августа 2007г. Меня завут Жюли Бертранд. Мне 11 лет. Я живу в Севре, это пригород Парижа, вы знаете? У меня есть маленькая сестра, ее завут Мари. Ей семь с половины лет. Моего старшего брата завут Пиер, он переходит в 3-ий. Мы живем на ул. Буа 14, это не очень долеко от "Большой улицы". Мой отец механик, он ремонтирует автомобили. Его гараж находится рядом с домом, это удобно. Мама домохозяйка. У нее много дел. Я заканчиваю начальную школу . Теперь я взрослая. Я поступаю в колледж в 6-ой.Этим летом я начал писать свой журнал. Время от времени я вам буду отправлять одну страницу. Вы познакомитесь с моей страной. Вы познакомитесь с моей семей, с моими бабушкой и дедушкой.: они живут в Нормандии. Вы меня будете провожать в школу, с моими одноклассниками, а во время каникул с моей собакой Туффу. Пишите мне вы тоже. До скорого, Жюли.