Объясните поэтапно как " a( в квадрате)-b(в квадрате)"разделить на a+b и на a-b. Пожалуйс??а, срочно надо

Гость: Гость:

Формула такая есть. возьмем так: a в квадрате у нас будет 16, а B в квадрате у нас 9. вот сама формула: a^2-b^2=(a-b)(a+b), а если подставить.. 16-9=(4-3)(4+3)=7. Вот и все собственно. Удачи! ;)