Допоможіть написати листа до свого друга. Поцікався, як він вчиться, що читає,чим захоплюється, де буває під час канікул, коли приїде до тебе у гості

Гость: Гость:

Привіт! Я дуже рада що пишу тобі цього листа.У мене зараз канікули. Я збатьками плануємо піти до лісу.Ще мені подарували собаку,я його назвала (підібрати). А у тебе як справи?Як навчаєшся?А ти читав книгу «(підібрати)».Мені вона сподобалась. А у тебе є хоббі? Я люблю у вільний час (підібрати). Коли приїдиш в гості? Я тебе буду чикати. Від:( Фамілія , ім’я) .Для:(підібрати) (Дата)