Соцветие с толстойглавной осью
Биология
Соцветие с толстойглавной осью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соцветие с хорошо развитой главной осью и сидячими цветками называют колосом (подорожник, ятрышник, ослинник). Такое же соцветие, но с толстой мясистой осью именуют початком (белокрыльник, аир, рис).
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