Сделайте пожалуйста синтаксический разбор предложения: Влага под землю весной просочится - выше поднимется в поле пшеница.

Гость: Гость:

Влага под землю весной просочится-выше поднимется в поле пшеница(повест.,невоскл.,сложное,состоит из двух частей: 1)двусоставное,распространённое,не осложнено 2)двусоставное,распространённое,не осложнено.) [-----(гл.) - (гл) -----] ну как-то так.. думаю части речи сами напишите)